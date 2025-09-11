RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVOS FOCALIZADOS

Policía reforzó patrullaje en Nuevo París y La Teja tras el asesinato del tiktoker y cantante "El Negrito Kevin"

En la esquina de Santa Lucía y Anagualpo se desarrolló un operativo focalizado con la presencia de unidades de Guardia Republicana.

patrullaje-nuevo-paris-homicidio-negrito-kevin

La Policía reforzó este jueves el patrullaje en zonas de los barrios Nuevo París y La Teja tras el asesinato a tiros del tiktoker y cantante "El Negrito Kevin" de 22 años. El joven fue ultimado en la tarde del miércoles, sobre las 16:30 horas, en inmediaciones de Antonio Zubillaga y Real.

Kevin Almada murió tras recibir varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la vereda. Un hombre se entregó en la seccional 19 y dijo haber sido el autor del homicidio. Narró que el crimen ocurrió tras una discusión. Fue entonces que sacó un revólver y le disparó en seis oportunidades. Según su versión, actuó en legítima defensa, lo que deberá ser analizado por la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp.

El hombre de 36 años y sin antecedentes penales permanece detenido y se prevé que este viernes sea imputado. El detenido confesó el crimen ante la Policía.

Además, la Fiscalía investiga el asesinato de un joven de 19 años tras un ataque a balazos contra un bar, ubicado en Yapeyú y Ameghino, también en La Teja. En este caso, un hombre de 34 años resultó herido grave.

Este jueves, un equipo de Subrayado constató en la esquina de Santa Lucía y Anagualpo, cercana al barrio La Teja, la presencia de un refuerzo del patrullaje en La Teja y zonas aledañas, en el oeste de Montevideo, mediante la presencia de equipos de Guardia Republicana.

