NO PRESENTABA SIGNOS DE VIOLENCIA

Policía investiga la aparición de un hombre muerto en Tacuarembó; estaba en situación de calle

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que en la escena no se encontraron indicios de violencia ni tampoco el cuerpo presentaba lesiones.

Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años que se encontraba en situación de calle en Tacuarembó.

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que en la escena no se encontraron indicios de violencia ni tampoco el cuerpo presentaba lesiones.

"No obstante eso no queremos descartar nada y esperamos los resultados de la autopsia y del estudio forense y de algunos indicios que se levantaron del lugar y expresiones de las personas que lo vieron, que aparentemente no habría nada en principio".

Y añadió: "Lo habían visto en el lugar levantando material de la volqueta y alguna otra cosa más. En principio no habría ningún indicio de muerte violenta".

El hombre fue encontrado sin vida en el barrio López de la ciudad de Tacuarembó.

