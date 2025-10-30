Policía investiga la aparición de un hombre muerto en Tacuarembó; estaba en situación de calle

Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años que se encontraba en situación de calle en Tacuarembó .

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que en la escena no se encontraron indicios de violencia ni tampoco el cuerpo presentaba lesiones.

"No obstante eso no queremos descartar nada y esperamos los resultados de la autopsia y del estudio forense y de algunos indicios que se levantaron del lugar y expresiones de las personas que lo vieron, que aparentemente no habría nada en principio".

Seguí leyendo "No se descarta nada": Investigan siniestro en el que murió una mujer; su pareja tenía denuncia por violencia

Y añadió: "Lo habían visto en el lugar levantando material de la volqueta y alguna otra cosa más. En principio no habría ningún indicio de muerte violenta".

El hombre fue encontrado sin vida en el barrio López de la ciudad de Tacuarembó.