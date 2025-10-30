RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO PRESENTABA SIGNOS DE VIOLENCIA

Policía investiga el hallazgo de un cuerpo en Tacuarembó; la víctima tenía 39 años

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que en la escena no se encontraron indicios de violencia ni tampoco el cuerpo presentaba lesiones.

La Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas en Tacuarembó.

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que en la escena no se encontraron indicios de violencia ni tampoco el cuerpo presentaba lesiones.

"No obstante eso no queremos descartar nada. Esperamos los resultados de la autopsia y del estudio forense, así como algunos indicios que se levantaron del lugar y expresiones de las personas que lo vieron, que aparentemente no habría nada en principio".

Y añadió: "Lo habían visto en el lugar levantando material de la volqueta y alguna otra cosa más. En principio no habría ningún indicio de muerte violenta".

El hombre fue encontrado sin vida en el barrio López de la ciudad de Tacuarembó.

Aclaración: una versión inicial de esta nota indicaba, en base a lo informado por el jefe de Policía, que la víctima vivía en la calle. Sin embargo, el jerarca se corrigió y pidió disculpas luego, aclarando que eso no era así.

Temas de la nota

