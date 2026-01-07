Policía investiga balacera en Cruz de Carrasco; en la escena se encontraron más de 50 casquillos de distintos calibres

Una balacera tuvo lugar en la noche de este miércoles en Antonio Pereira entre Juan Agazzi y camino Oncativo, en la Cruz de Carrasco.
La Policía fue alertada por el sistema Shotspotter. El hecho ocurrió en Antonio Pereira entre Juan Agazzi y camino Oncativo.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que se encontraron más de 50 casquillos de bala de distintos calibres en la escena.
La Policía detectó los disparos a través del sistema Shotspotter.
Personal del Grupo PADO y Policía Científica trabajan en el lugar. Investigan si se trató de un ataque contra alguna persona o si se trató de un enfrentamiento.
En dicha zona de Montevideo se han registrado enfrentamientos entre bandas por narcotráfico.
