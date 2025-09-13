Policía identificó y busca intensamente a un hombre que mató a otro a tiros en un predio en Pando

La Policía de Canelones busca intensamente a un hombre sospechoso de matar a otro a tiros en una casa utilizada como "achique" para el consumo de drogas. El homicidio ocurrió en la tarde de este viernes en un predio ubicado en la calle José Pedro Varela, entre Diamante y Luis A. Brause, en el barrio Estadio de Pando.

Tras recibir una llamada al Servicio de Emergencias 911, que alertaba por disparos de arma de fuego, personal de la seccional 7 de Pando fue hasta el lugar. Al llegar, ingresaron al predio de apartamentos y ubicaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. Personal médico de emergencia constató el fallecimiento de la víctima, que tenía 31 años y un antecedente penal por hurto.

En el lugar, trabajó el jefe de la Zona Operacional II, personal de la seccional 7, del Área de Investigaciones de Pando, del Departamento de Homicidios, de la Unidad de Respuesta Policial de Canelones, de Policía Científica y médica forense de guardia. El caso está a cargo de la fiscal de Pando de 2º turno, Cecilia Saavedra.

La investigación de la Policía logró identificar al autor del homicidio, que es intensamente buscado por las autoridades.

Temas de la nota homicidio

Pando