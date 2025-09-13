RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO ESTADIO

Policía identificó y busca intensamente a un hombre que mató a otro a tiros en un predio en Pando

El homicidio ocurrió en la tarde del viernes en un predio de apartamentos en el barrio Estadio, utilizado como "achique" para el consumo de drogas.

La Policía de Canelones busca intensamente a un hombre sospechoso de matar a otro a tiros en una casa utilizada como "achique" para el consumo de drogas. El homicidio ocurrió en la tarde de este viernes en un predio ubicado en la calle José Pedro Varela, entre Diamante y Luis A. Brause, en el barrio Estadio de Pando.

Tras recibir una llamada al Servicio de Emergencias 911, que alertaba por disparos de arma de fuego, personal de la seccional 7 de Pando fue hasta el lugar. Al llegar, ingresaron al predio de apartamentos y ubicaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. Personal médico de emergencia constató el fallecimiento de la víctima, que tenía 31 años y un antecedente penal por hurto.

En el lugar, trabajó el jefe de la Zona Operacional II, personal de la seccional 7, del Área de Investigaciones de Pando, del Departamento de Homicidios, de la Unidad de Respuesta Policial de Canelones, de Policía Científica y médica forense de guardia. El caso está a cargo de la fiscal de Pando de 2º turno, Cecilia Saavedra.

un hombre de 24 anos murio de un disparo de escopeta tras discusion entre dos empleados de una ladrillera
Un hombre de 24 años murió de un disparo de escopeta tras discusión entre dos empleados de una ladrillera

La investigación de la Policía logró identificar al autor del homicidio, que es intensamente buscado por las autoridades.

AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida
CONDUCTORA INDAGADA

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena
MALDONADO

Sospechoso de haber matado a la joven de 26 años en playa Verde fue detenido en Piriápolis
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
EL TALAR DE PANDO

Un hombre de 24 años murió de un disparo de escopeta tras discusión entre dos empleados de una ladrillera

Presidente de la ARU crítico en el cierre de la Expo Prado; apuntó al presupuesto, el gasoil y Colonización
RAFAEL FERBER

Presidente de la ARU crítico en el cierre de la Expo Prado; apuntó al presupuesto, el gasoil y Colonización
En el cierre de la Expo Prado, Fratti destacó 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario
MINISTRO DE GANADERÍA

En el cierre de la Expo Prado, Fratti destacó 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario
Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido
INCIDENTE EN BUQUE CORAL

Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido

