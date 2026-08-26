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TIENEN 32 Y 38 AÑOS

Policía identificó a dos de los delincuentes que participaron en el robo al BROU de Pando

El delincuente que ingresó primero a cara descubierta se trata de un hombre de 38 años, con un antecedente penal de 2017 por rapiña. El otro de los rapiñeros identificado tiene 32 años y también posee antecedentes.

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La Policía identificó a dos de los delincuentes que en la tarde del lunes rapiñaron más de 400.000 dólares en la sucursal del Banco República (BROU) de Pando, en Canelones.

El delincuente que ingresó primero a cara descubierta a la agencia bancaria como un cliente habitual, sacó un número y 30 segundos después alertó a los otros tres ladrones que entraron armados, encapuchados y con guantes, se trata de un hombre de 38 años, con un antecedente penal de 2017 por rapiña.

El otro de los rapiñeros identificado tiene 32 años y también posee antecedentes penales.

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La Jefatura de Policía de Canelones emitirá una solicitud de colaboración a la población para dar con el paradero de los dos delincuentes, mientras los investigadores trabajan en la identificación de los otros dos ladrones que participaron en el robo de 10 millones de pesos, 90.000 euros y 70.000 dólares.

Tras cometer el robo, los cuatro ladrones fugaron en un Mercedes Benz, que los esperaba afuera y era conducido por un cómplice. Llegaron hasta las inmediaciones de Eudoro Melo y ruta 101 en Barros Blancos, donde perdieron el dominio del vehículo, chocaron y terminaron en una cuneta.

Ingresaron a un casa, donde intentaron robar un auto, pero como no consiguieron las llaves, salieron nuevamente a la calle, donde amenazaron y robaron una camioneta Fiat Fiorino que circulaba por el lugar. Con ese vehículo, se fugaron por la ruta 8 hacia Montevideo.

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