RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA CAPTURA FUE EN EL OCÉANO

Policía de España incauta casi 10 toneladas de cocaína en carguero que partió de Brasil

El cargamento de cocaína iba escondido en fardos con sal, en un buque que partió de Brasil y fue capturado en el océano por policía de España. Hay 13 detenidos.

Policía de España en Tenerife junto a la cocaína incautada. Foto: Policía Nacional Española / AFP

Policía de España en Tenerife junto a la cocaína incautada. Foto: Policía Nacional Española / AFP

La policía de España anunció este lunes que confiscó casi 10 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de sal en un carguero que navegaba por el Atlántico y había partido de Brasil, y arrestó a las 13 personas que iban a bordo.

Se trata de "la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional en su historia", se congratuló el cuerpo de seguridad español en un comunicado.

El barco mercante de bandera camerunesa, abordado la semana pasada por miembros del Grupo Especial de Operaciones de la policía en el Atlántico, se quedó sin combustible, por lo que tuvo que ser remolcado hasta las españolas islas Canarias, indicó el comunicado.

Foto: AFP. Pedro Sánchez, presidente de España.
Seguí leyendo

"En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias": el mensaje de Pedro Sánchez tras acuerdo Mercosur – UE

Cocaína oculta en fardos de sal

Las autoridades hallaron "9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos ocultos entre el cargamento de toneladas de sal que transportaba el buque", explicó la policía.

La operación para apresar el cargamento, que según la policía pertenece a "una organización multinacional" dedicada "a la exportación de ingentes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa", contó con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, la DEA estadounidense y la NCA británica.

La policía no divulgó la nacionalidad de los 13 detenidos, a quienes se les incautó un arma de fuego.

Otros cargamentos de cocaína incautados

Antes de esta captura, la mayor confiscación de cocaína en alta mar realizada por la policía española se había producido en 1999, cuando se intervinieron 7,5 toneladas en un buque.

Hace un año, en febrero de 2025, en el puerto de Amberes incautaron 500 kilos de cocaína en un buque que partió de Montevideo.

España es considerada una de las principales puertas de entrada de la cocaína en Europa, debido a sus vínculos con América Latina, donde se produce la droga, pero también por su situación geográfica.

En octubre de 2024, la policía española decomisó 13 toneladas de cocaína camufladas entre bananas en un contenedor procedente de Ecuador, el mayor alijo requisado hasta ahora por las autoridades españoles.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado

Te puede interesar

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo video
vicecanciller Valeria Csukasi

Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo
Foto: Subrayado. Hospital de Chuy, Rocha.
Tragedia

Niña de 2 años fue rescatada de una piscina en Barra del Chuy y está grave

Dejá tu comentario