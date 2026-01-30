RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Operativo para el clásico con 832 policías: ingreso de las hinchadas, zona de exclusión y objetos prohibidos

Como parte de los policías que se desplegarán, estará personal de Guardia Republicana con equipos K9, en inspecciones en el estadio.

CLASICO-PEÑAAROL-NACIONAL

Serán 832 los efectivos policiales que se desempeñen durante el operativo de seguridad del clásico del domingo.

Peñarol y Nacional juegan por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario, a las 20:00 horas. Desde las 14:00 horas de ese día estará el operativo en las zonas aledañas, aunque en general ya se trabaja desde el miércoles, con tareas de patrullaje en el entorno tanto del estadio del Parque Batlle como del Campeón del Siglo y del Gran Parque Central, sedes sociales y las ciudades deportivas de ambos clubes.

image

Como parte de los policías que se desplegarán, estará personal de Guardia Republicana con equipos K9, en inspecciones en el estadio.

Foco-Uy
Seguí leyendo

Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"

La zona de exclusión vehicular es entre Las Heras, Ricaldoni y Av. Italia.

image

La hinchada de Nacional ingresará por Garibaldi, Centenario y Albo. La aurinegra, por General Las Heras, Cataluña y Ramón Anador.

image

Una vez termine el partido, el equipo que gane deberá esperar unos 45 minutos para retirarse.

Artículos permitidos:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 m x 1 m.

• Termo y mate.

• Botellas de plástico de hasta 600 ml.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

Artículos prohibidos:

• Fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina, humos o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

• Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

• Paraguas.

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
DETENIDO ESTE VIERNES

Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción

Te puede interesar

La víctima tenía 54 años.
a disposición de fiscalía

Identificaron y detuvieron al conductor que atropelló y mató a un peatón en ruta 7
Regresan este sábado a Uruguay los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile
En vuelo

Regresan este sábado a Uruguay los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile
Foto: Subrayado. Copsa.
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

Dejá tu comentario