Polémica por reparación de veredas: IMM pide préstamo de USD 65 millones; edil apuntó a Bergara

La Intendencia de Montevideo presentó cinco líneas estratégicas con prioridades para el desarrollo de la ciudad, lo que generó una discusión política sobre la recuperación de las veredas.

Los ediles discuten en la interna de sus partidos si votan o no ya que requiere dinero extra, fuera del Presupuesto, un préstamos que se pagará a 25 años.

El edil del Frente Amplio, Néstor Delgado, dijo que la intendencia se plantea conversar con cada uno de los propietarios de las veredas y, en los casos que sea dificultoso para el vecino, el arreglo lo hará la comuna y el vecino realizará un convenio para pagar en cuotas.

En caso de que el vecino puede pagar los arreglos, los hace o la intendencia lleva adelante los mismos y se lo cobra con los tributos.

"Esto es una nueva política de Hacienda de la Intendencia de Montevideo de analizar con cada vecino y vecina cómo lo puede pagar", indicó.

Delgado dijo que el préstamo no podrá pagarse en este período, por lo que lleva una mayoría especial en la Junta Departamental.

Por otra parte, el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas indicó que el intendente Bergara tiene un bolsón de 900 millones de dólares y no destinó dinero para la reparación de las viviendas.

"Ahora nos está pidiendo a nosotros 65 millones de dólares que no pagaría el intendente Bergara, si no que sería un préstamo a 25 años que pagarían las próximas administraciones", expresó.

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El ingeniero civil, integrante del colectivo Ciudad Abierta, Tim Vomkamper, explicó a Subrayado que una de las razones por la que las veredas de Montevideo están en mal estado es porque la responsabilidad de su cuidado está fragmentada.

"Las veredas no están pensadas para que esté arriba un vehículo de una tonelada como puede ser un auto, eso rompe mucho. Después también los árboles que están plantados generalmente sobre la vereda, podrían ser sobre la calzada en la franja de estacionamiento donde recibirían más agua", indicó.

Tim señaló que hay veredas que están muy peligrosas para circular, ya sea para personas que circulen en silla de ruedas, niños en monopatín, padres con cochecitos y personas mayores con bastón.

El ingeniero civil también se refirió a la situación de las veredas en otros barrios y en el interior del país.

"Eso es un problema muy grave porque en realidad la vereda es el espacio cívico número uno de la ciudad y debería ser un derecho de tener esa infraestructura igual que la infraestructura como puede ser el saneamiento, la electricidad, el agua, el alumbrado público, todas esas cosas, es fundamental", manifestó.

Según Tim, Montevideo debería priorizar los traslados a pie y que debe haber una planificación.