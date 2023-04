Polémica: Ignacio Laquintana se despidió de Peñarol tras consagrarse como una de las figuras del clásico

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, destacó que el futbolista quiso quedarse a jugar el clásico y que el club intentó igualar la oferta de Red Bull Bragantino. En diálogo con Punto Penal, Ruglio dijo que Peñarol iba a ser lo imposible para el joven se quedara. "Laquintana me dijo que no se quería perder el clásico", señaló. Y agregó: "Lo miré y le creí (...) el jugador cumplió con lo que me dijo y eso me da mucha tranquilidad, jugó al 100% y más".