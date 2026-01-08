RECIBÍ EL NEWSLETTER
REQUIERE MAYORÍA ESPECIAL

Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación

El director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Quirici, afirmó que la iniciativa legislativa se estructuró en consulta con todos los actores educativos.

fachada-ipa-archivo-universidad-de-la-educación

El director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriel Quirici, afirmó que la iniciativa legislativa se estructuró en consulta con todos los actores educativos.

El jerarca destacó la ductilidad del proyecto para facilitar en el tratamiento parlamentario la búsqueda de las mayorías especiales requeridas para su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una tercera universidad pública junto a la Udelar y la UTEC. Para aprobar la iniciativa, el Frente Amplio requerirá de los votos de la oposición.

AFP
Seguí leyendo

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"

Quirici indicó que el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto se han manifestado a favor de la Universidad de la Educación. El proyecto del Poder Ejecutivo resultará en "un sistema terciario universitario integrado".

La iniciativa prevé que la Universidad de la Educación tenga 33 sedes en todo el país, ya que incluirá el IPA, Magisterio, los Institutos de Formación Docente (IFD) y los Centros Regionales de Profesores (CERP). La estructura fundamental de la nueva universidad será la del Consejo de Formación en Educación (CFE).

Temas de la nota

Lo más visto

video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
METEOROLOGÍA

Tormentas fuertes y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
AFP
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

Dejá tu comentario