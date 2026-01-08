El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación en el ámbito público. Tendrá sedes en todos los departamentos, un rector nacional y estará cogobernada.

El director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura ( MEC ), Gabriel Quirici, afirmó que la iniciativa legislativa se estructuró en consulta con todos los actores educativos.

El jerarca destacó la ductilidad del proyecto para facilitar en el tratamiento parlamentario la búsqueda de las mayorías especiales requeridas para su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una tercera universidad pública junto a la Udelar y la UTEC. Para aprobar la iniciativa, el Frente Amplio requerirá de los votos de la oposición.

Quirici indicó que el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto se han manifestado a favor de la Universidad de la Educación. El proyecto del Poder Ejecutivo resultará en "un sistema terciario universitario integrado".

La iniciativa prevé que la Universidad de la Educación tenga 33 sedes en todo el país, ya que incluirá el IPA, Magisterio, los Institutos de Formación Docente (IFD) y los Centros Regionales de Profesores (CERP). La estructura fundamental de la nueva universidad será la del Consejo de Formación en Educación (CFE).