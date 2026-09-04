El Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe (CAF) catalogó la construcción de la represa de Casupá como de “alto riesgo” ambiental y social.

La obra que promueve el gobierno de Yamandú Orsi en Casupá, departamento de Florida, reemplaza el proyecto de Arazatí de la anterior administración encabezada por el expresidente Luis Lacalle Pou.

El objetivo de esta obra es garantizar el abastecimiento de agua potable de Montevideo hasta 2045, reducir el riesgo de cianobacterias en el río Santa Lucía y asegurar reservas para hasta 60 días en caso de sequía severa.

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La construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, es una obra que ejecutará OSE y que financia la CAF íntegramente con un préstamo de 130 millones de dólares.

El propio banco publicó días atrás un informe en el que incluye los riesgos e indica que ocho salvaguardas fueron activadas y que un proyecto sea catalogado de alto riesgo implica que sus potenciales impactos sobre el ambiente y las comunidades se consideran significativos o complejos, obligando a presentar estudios de impacto exhaustivos, planes específicos de mitigación y mecanismos de monitoreo reforzados como condición para recibir el financiamiento.

Una de las problemáticas presentadas se basa en el reasentamiento de la población, ya que la obra del embalse obliga al desplazamiento de personas que habitan en la zona que quedará inundada.

Entre las salvaguardas activadas aparecen conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la prevención y gestión de la contaminación, utilización sostenible de recursos naturales, condiciones de trabajo y equidad de género.