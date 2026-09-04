RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTIVÓ OCHO SALVAGUARDAS

CAF catalogó la construcción de la represa de Casupá como de "alto riesgo" ambiental y social

Una de las problemáticas es el reasentamiento de la población. Además, aparece la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la prevención y gestión de la contaminación, utilización sostenible de recursos naturales, condiciones de trabajo y equidad de género.

caf-banderas-sede-montevideo

El Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe (CAF) catalogó la construcción de la represa de Casupá como de “alto riesgo” ambiental y social.

La obra que promueve el gobierno de Yamandú Orsi en Casupá, departamento de Florida, reemplaza el proyecto de Arazatí de la anterior administración encabezada por el expresidente Luis Lacalle Pou.

El objetivo de esta obra es garantizar el abastecimiento de agua potable de Montevideo hasta 2045, reducir el riesgo de cianobacterias en el río Santa Lucía y asegurar reservas para hasta 60 días en caso de sequía severa.

gobierno resolvio que negociacion para compra de patrulleras oceanicas sea de estado a estado, anuncio lazo
Seguí leyendo

Gobierno resolvió que negociación para compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció Lazo

La construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, es una obra que ejecutará OSE y que financia la CAF íntegramente con un préstamo de 130 millones de dólares.

El propio banco publicó días atrás un informe en el que incluye los riesgos e indica que ocho salvaguardas fueron activadas y que un proyecto sea catalogado de alto riesgo implica que sus potenciales impactos sobre el ambiente y las comunidades se consideran significativos o complejos, obligando a presentar estudios de impacto exhaustivos, planes específicos de mitigación y mecanismos de monitoreo reforzados como condición para recibir el financiamiento.

Una de las problemáticas presentadas se basa en el reasentamiento de la población, ya que la obra del embalse obliga al desplazamiento de personas que habitan en la zona que quedará inundada.

Entre las salvaguardas activadas aparecen conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la prevención y gestión de la contaminación, utilización sostenible de recursos naturales, condiciones de trabajo y equidad de género.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches
MINAS DE CORRALES

Operativos en comercios de Rivera permitieron incautar contrabando valuado en más de $1.500.000

Te puede interesar

Víctimas recibieron llamada minutos después: fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en caso Caranchos video
CANELONES

"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"
MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
TÉCNICOS TRABAJAN EN EL PREDIO

MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
Diego Forlán. Foto: AFP
RETORNOS Y NOVEDADES

La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

Dejá tu comentario