Plebiscito previsional: 36% dice que votaría a favor, 33% en contra y 31% que no sabe qué votaría

PLEBISCITO 1 copy.jpg

Los datos muestran que los niveles de información son muy heterogéneos en la población uruguaya, en términos de edad y nivel educativo de las personas. Entre los uruguayos de 50 años o más, los niveles de información completa (“tiene una idea clara”) llegan a alrededor de la mitad de la población, y quienes no escucharon hablar del tema en absoluto no alcanzan al 20%. Pero entre los más jóvenes la situación se invierte radicalmente. La mayoría de los jóvenes (54%) no escuchó hablar sobre el plebiscito, y solo uno de cada cinco de ellos (20%) dice tener claro de qué va el tema.