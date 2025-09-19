RECIBÍ EL NEWSLETTER
en el parlamento

PIT-CNT cuestionó presupuesto para educación y Abdala se refirió a "proceso de discriminación" a Udelar

"La educación cae en su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional", dijo el presidente de la central sindical.

marcelo-abdala-pitcnt-presupuesto-educacion

"Compartimos algunas definiciones de énfasis como objetivos del Presupuesto, como abatir la situación de las infancias y las adolescencias, sostener procesos de mejora en la vulnerabilidad social que hay en el país, aunque dichos objetivos muchas veces chocan con un déficit fiscal acumulado que quedó de la administración anterior hacia esta y con el objetivo de abatir un 1,5% del déficit fiscal", dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

El presidente de la central sindical, cuestionó la partida destinada a la educación. "La educación cae en su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional", dijo.

"No solamente no se da el objetivo explícito de avanzar al 6+1 en la educación, sino que decrece la participación de la Educación en el PBI, señalar de manera notoria lo perjudicial que es un proceso de discriminación que no entendemos, de la Universidad de la República, porque la Universidad de la República es parte de las locomotoras que tenemos para el desarrollo", añadió.

