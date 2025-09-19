IMM anunciará "medidas puntuales" para el tránsito y que "la estrategia general está asociada a proyecto madre"

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunciará "medidas puntuales" relativas al tránsito y el transporte en el área metropolitana, dijo el intendente Mario Bergara.
"Todo indica que los organismos internacionales de crédito están prontos para apoyar al gobierno" en proyecto de tránsito para el área metropolitana, sostuvo Bergara.
"Todos somos conscientes de que la estrategia general está asociada al proyecto madre que es el que estamos dialogando con el gobierno, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y con las intendencias metropolitanas", aclaró el intendente. Este proyecto contempla "corredores preferenciales para el transporte público en avenida Italia, en Giannattasio, en 8 de Octubre y camino Maldonado, en 18 de Julio".
Indicó que definen detalles y aseguró que no está definido cómo pero habrá ciclovía en 18 de Julio.
"En cuanto al financiamiento, va a haber financiamiento internacional, todo indica que los organismos internacionales de crédito están prontos para apoyar al gobierno en el financiamiento de este proyecto", sostuvo el intendente.
