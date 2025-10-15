RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Piden a la población no molestar a elefanta marina en Piriápolis: "Podría generar que la madre abandone al cachorro"

El rescatista de fauna marina, Richard Tesore, remarcó la importancia de no bajar con perros sueltos a la playa donde están los animales.

elefanta-marina-y-cria-piriapolis

Prefectura y voluntarios continúan custodiando a la elefanta marina que tuvo una cría en la playa de Piriápolis.

El especialista en fauna marina, Richard Tesore, llamó a que los perros no estén sueltos en esa zona.

"Esperemos que entiendan que por un poco más de 40 días estos 200 metros de playa estaría bueno destinárselos a esta madre y este cachorro", sostuvo.

nacio cria de elefante marino en las costas de piriapolis: constituye un hecho inusual, informo la intendencia
Nació cría de elefante marino en las costas de Piriápolis: "Constituye un hecho inusual", informó la intendencia

Explicó, además, que la elefanta "durante más de una semana estuvo buscando un lugar para poder descansar y tener el parto y no podía, pobre".

El nacimiento de un elefantito marino en costa es la primera vez para el país.

"El animal necesita tranquilidad. Cualquier estrés podría generar que la madre abandone al cachorro, así que es el tema a tener en cuenta, fundamentalmente", remarcó.

Tesore recordó que la colonia de elefantes marinos en la zona se vio afectada por la gripe aviar, con gran cantidad de muertes de cachorros y hembras, y que se estima que demorará unos "90 y 100 años en recuperarse la especie".

En Piriápolis a la cría le llaman Pancho.

