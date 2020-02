Phoenix por "Joker" y Zelwegger por "Judy" se llevan el Oscar a las mejores interpretaciones

Phoenix ganó como mejor actor, Pitt fue mejor actor de reparto, Laura Dern mejor actriz de reparto y Zellwegger fue mejor actriz por su interpretación como Judy Garland.

Ellos ya venían arrasando con todos los premios (Globos de Oro, SAG, BAFTA, etcétera, lo que indicaba lo que iba a pasar en la gala de anoche.

Brad Pitt se emociona -

Brad Pitt se puso sensible pero también político al recibir el Óscar a mejor actor de reparto, el primero por interpretación tras ganarlo como productor por "12 años de esclavitud".

"Estoy un poco atónito", dijo, y recordó su llegada a Hollywood, la primera "oportunidad" que le dieron Geena Davis y Ridley Scott en "Thelma y Louise" (1991), y "todas las personas maravillosas" que conoció hasta "Había una vez en Hollywood", la oda a la meca del cine de Quentin Tarantino que le valió el galardón.

Antes de dedicarle el Óscar a sus hijos, "que le dan color a todo lo que hago", también tuvo palabras de reconocimiento para los dobles, a los que dijo que "es tiempo de darles un poco de amor". Y se puso político con un comentario crítico del reciente proceso de destitución del presidente Donald Trump, en el que el mandatario resultó absuelto tras un juicio sin testigos.

- Bong habla... otra vez -

El director de "Parásitos", Bong Joon-ho, había preparado qué decir al aceptar el Óscar... pero la cuarta vez que subió al escenario parecía haberse quedado sin palabras.

Tras agradecer a su esposa y recoger su estatuilla por mejor guión original, recibió la de mejor film internacional diciendo: "Estoy listo para beber esta noche. Hasta la mañana siguiente. Gracias".

Pero momentos después regresó al escenario por su premio a mejor director: "Pensé que había terminado el día y estaba listo para relajarme. Muchas gracias".

"Si la Academia lo permite, me gustaría comprar una motosierra, dividir el trofeo del Óscar en cinco y compartirlo con todos ustedes", le dijo al resto de los nominados.

Cuando minutos después volvió a levantarse para recibir el codiciado Óscar a mejor película, Bong le dejó el micrófono a los productores. "Es (una) noche increíble, es muy difícil de creer", admitió tras bastidores.

- Un Óscar para Obama -

Detrás de "American Factory", el documental sobre el choque cultural entre Estados Unidos y China que se llevó el Óscar, están Barack y Michelle Obama, quienes compraron los derechos de distribución en el Festival de Sundance en enero de 2019, y estrenaron la cinta en Netflix en agosto pasado.

La ex primera pareja celebró en Twitter el galardón para el primer lanzamiento de su productora Higher Ground Productions. El exmandataro felicitó a los realizadores "por contar una historia tan compleja y conmovedora sobre las consecuencias muy humanas de un cambio económico desgarrador".

- Kobe en el recuerdo -

Los esperados homenajes a la estrella de baloncesto y ganador del Óscar Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero hace dos semanas, fueron sorprendentemente discretos. El fallecido ícono de los Lakers abrió el tradicional video "In memoriam" sobre los que se fueron este año de Hollywood. El legendario cineasta Spike Lee fue vestido a la gala con un tuxedo púrpura con el número de camiseta de Kobe, 24, en las solapas. Y el cineasta Matthew Cherry le dedicó su premio al recibir el Óscar por el cortometraje de animación "Hair Love".

"Que todos tengamos una segunda carrera tan hermosa como la suya", dijo sobre el astro deportivo, que se retiró de la NBA en 2016 y se abocó a un sinfín de proyectos, incluido el premiado cortometraje "Dear Basketball", una carta de amor al baloncesto.

- Gatos al escenario -

Un día después de que "Cats" obtuviera la mayor cantidad de nominaciones para los Razzies, la celebración anual de Hollywood de sus peores películas, las propias estrellas del fallido film subieron al escenario vestidas con trajes felinos.

La película, una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, utilizó efectos generados por computadora para transformar a su elenco en híbridos mitad humanos y gatos.

"Como miembros del reparto de la película 'Cats'", comenzó Rebel Wilson. "Nadie más que nosotros comprende la importancia de ...", agregó James Corden. "...buenos efectos visuales", concluyeron al unísono.

La moda

Llegó la gran noche del cine pero también de la moda: este domingo la 92 gala de los premios de la Academia de Hollywood es la gran contienda por los preciados Óscar, pero también el mayor desfile anual de glamour.

La alfombra roja del teatro Dolby se tiñó de rosa en todos sus tonos y estilos, con toques de platería y brillos varios. Pero muchas divas fueron a lo seguro, tanto de blanco como de negro.

Para ellos, el clásico esmoquin y la pajarita negra dio lugar a looks más osados. Y no faltaron las sorpresas, los homenajes y la nostalgia por los años dorados.

Aquí lo más destacado:

- Rosa te quiero -

Laura Dern, ganadora del galardón como mejor actriz de reparto por su feroz abogada de divorcios en "Historia de un matrimonio", impactó con un elegante Armani Privé rosa pálido con falda fluida y corpiño negro con canutillos y borlas.

"Esto es un asunto familiar", dijo al llegar junto a su madre, la actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar.

Regina King, quien ganó ese Óscar por "El blues de Beale Street" el año pasado, fue el comentario con su Versace con detalles plateados brillantes en el corpiño.

Julia Butters, la niña que comparte escena con Leonardo DiCaprio en "Había una vez en Hollywood", eligió un Christian Siriano rosa chicle. La canadiense Sandra Oh dio la nota con un Elie Saab de importantísimas mangas de gasa nude y cintura con moño.

- En blanco y negro -

Blanco fue la opción de la noche para muchas divas, desde la ganadora del Óscar a mejor actriz por su papel como Judy Garland, Renée Zellweger, pasando por la que fue su rival en al categoría Cynthia Erivo, y la impactante mexicana Salma Hayek.

Otras estrellas prefirieron el siempre seguro vestido negro, pero en cortes y estilos menos convencionales, entre ellas Charlize Theron, Margot Robbie y Penélope Cruz.

"Amo a Pedro, amo a su madre. Fue un honor interpretarla, pero fue una gran responsabilidad porque ella realmente le dio forma a quién es", dijo al musa de Pedro Almadóvar, quien llegó todo de negro y con lentes oscuros.

Antonio Banderas, que competía por el Óscar a mejor actor por encarnar al cineasta manchego en la también nominada como film extranjero "Dolor y Gloria", estaba elegantísimo de tuxedo y pajarita.

En clásico verde sobresalió Greta Gerwig, cuya cinta "Mujercitas" se llevó el Óscar a mejor vestuario, y la compositora islandesa Hildur Gudnadotti, ganadora de la banda sonora de "Joker", quien adornó su clásico traje negro con importante pedrería en el escote.

- Estilo fuera de serie -

A la hora de brillar en serio la actriz y cantante Janelle Monae atrajo miradas con su plateado Ralph Lauren de pies a cabeza, literalmente. El vestido sin espalda tenía mangas largas, una falda abullonada y una capucha holgada.

Rebel Wilson, parte del elenco de "Jojo Rabbit", estaba tan dorada como la propia estatuilla. Y Maya Rudolph se dijo feliz de llevar los verdes pendientes que ya se puso una vez Beyoncé para completar su traje naranja de lentejuelas de corte túnica.

La iconoclasta Billie Eilish, una de las grandes ganadoras de los Grammy hace dos semanas y quien cantará esta noche en la gala, robó cámaras con su "pijama" blanco de Chanel, con logos de la marca por doquier, incluso en su cabellera teñida en parte de verde lima fosforescente. ¿El detalle? Uñas extralargas negras y guantes de medio dedo de encaje blanco.

El actor y cantante Billy Porter, que el año pasado sacudió la pasarela del Óscar con su vestido de esmoquin, volvió a probar que es un icono con un atrevido vestido de Giles Deacon con un corpiño dorado sin mangas con detalles de plumas y una falda con estampado salvaje.

- Púrpura para Kobe, ellas en mi capa -

El legendario director Spike Lee, quien ganó el Óscar al mejor guión adaptado el año pasado por su drama "El infiltrado del KKKlan", volvió a vestir traje púrpura, esta vez para honrar a la leyenda del básquetbol Kobe Bryant.

Las solapas de su chaqueta llevaban el número 24 usado por el astro de los Lakers y el ganador del Óscar, quien murió en un accidente de helicóptero hace dos semanas.

"Todos lo extrañamos", dijo.

La actriz Natalie Portman también eligió su atuendo para dar un mensaje: en su capa llevaba los nombres de las directoras que no fueron nominadas para esta edición de los Óscar: desde Gerwig ("Mujercitas") hasta Lorene Scafaria ("Estafadoras de Wall Street"), Lulu Wang ("The Farewell") y Marielle Heller ("Un buen día en el vecindario").

"Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año", dijo Portman a Los Angeles Times.

FRASES DE LA NOCHE

- KWAK SIN-AE, productora de "Parásitos" al recibir el premio a mejor película:

"Estoy sin palabras. Nunca imaginamos que esto sucedería. Estamos tan felices" (a través de una traductora).

- BONG JOON-HO, al recoger la estatuilla por mejor película internacional por "Parásitos"

"La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser su primer destinatario con el nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo rumbo que simboliza este cambio" (a través de una traductora).

- JOAQUIN PHOENIX, mejor actor por "Joker":

"Toda mi vida he sido un sinvergüenza. He sido egoísta, cruel a veces, difícil de trabajar (...) pero muchos de ustedes me han dado una segunda oportunidad".

- RENÉE ZELLWEGER, mejor actriz por "Judy", sobre la leyenda de Hollywood Judy Garland:

"Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted".

- BRAD PITT, mejor actor de reparto por "Había una vez... en Hollywood":

"Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Estoy pensando que quizás Quentin (Tarantino) hace una película al respecto, al final los adultos hacen lo correcto".

- OLIVIA COLMAN, mejor actriz en 2019 por "La favorita":

"Terminó siendo la mejor noche de la vida de mi esposo (...) De verdad dice eso, y tenemos tres hijos".

-ROGER DEAKINS, mejor fotografía por "1917":

"Soy un muy buen cocinero, en realidad".

LA LISTA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA

"Parásitos"

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon-ho, "Parásitos"

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix, "Joker"

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger, "Judy"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, "Historia de un matrimonio"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Parásitos" (Corea del Sur)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Toy Story 4"

MEJOR DOCUMENTAL

"American Factory"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Parásitos", Bong Joon-ho, Han Jin-won

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Jojo Rabbit", Taika Waititi

MEJOR BANDA SONORA

"Joker", Hildur Gudnadottir

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

(I'm Gonna) Love Me Again, de "Rocketman"

MEJOR CORTO ANIMADO

"Hair Love"

MEJOR CORTO DE ACCIÓN

"The neighbors' window"

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

"Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)"

MEJOR FOTOGRAFÍA

"1917"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Había una vez en Hollywood"

MEJOR VESTUARIO

"Mujercitas"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"1917"

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v Ferrari"

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"1917"

MEJOR EDICIÓN

"Ford v Ferrari"

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

"El escándalo"