Detuvieron a un policía que tenía en su poder un arma requerida por hurto.
Persecución terminó con un policía detenido por llevar un arma requerida por hurto
El arma estaba requerida desde 2025, por hurto. El policía circulaba en un auto sin matrícula por ruta 8 y fue detenido en el barrio Punta de Rieles.
El hombre circulaba en un auto Nissan rojo que fue interceptado por efectivos por estar sin matrícula, y tras una persecución por ruta 8 en la que estaban tanto este vehículo como una camioneta Citroën gris.
La detención se produjo en Leandro Gómez y Luis Caviglia, en el barrio Punta de Rieles. El policía es de la Jefatura de Canelones y el arma requerida fue hurtada en 2025. También llevaba su arma de reglamento.
Seguí leyendo
Otro detenido por la rapiña y el ataque a tiros a un policía, que quedó registrado en una cámara de seguridad
La persecución comenzó porque efectivos detectaron que el auto y la camioneta corrían una carrera.
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
Dejá tu comentario