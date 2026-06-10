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PUNTA DE RIELES

Persecución terminó con un policía detenido por llevar un arma requerida por hurto

El arma estaba requerida desde 2025, por hurto. El policía circulaba en un auto sin matrícula por ruta 8 y fue detenido en el barrio Punta de Rieles.

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Detuvieron a un policía que tenía en su poder un arma requerida por hurto.

El hombre circulaba en un auto Nissan rojo que fue interceptado por efectivos por estar sin matrícula, y tras una persecución por ruta 8 en la que estaban tanto este vehículo como una camioneta Citroën gris.

La detención se produjo en Leandro Gómez y Luis Caviglia, en el barrio Punta de Rieles. El policía es de la Jefatura de Canelones y el arma requerida fue hurtada en 2025. También llevaba su arma de reglamento.

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Otro detenido por la rapiña y el ataque a tiros a un policía, que quedó registrado en una cámara de seguridad

La persecución comenzó porque efectivos detectaron que el auto y la camioneta corrían una carrera.

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