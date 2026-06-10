Persecución terminó con un policía detenido por llevar un arma requerida por hurto

Detuvieron a un policía que tenía en su poder un arma requerida por hurto.

El hombre circulaba en un auto Nissan rojo que fue interceptado por efectivos por estar sin matrícula, y tras una persecución por ruta 8 en la que estaban tanto este vehículo como una camioneta Citroën gris.

La detención se produjo en Leandro Gómez y Luis Caviglia, en el barrio Punta de Rieles. El policía es de la Jefatura de Canelones y el arma requerida fue hurtada en 2025. También llevaba su arma de reglamento.

La persecución comenzó porque efectivos detectaron que el auto y la camioneta corrían una carrera. Embed #AHORA | Detuvieron a un policía que tenía en su poder un arma requerida. Circulaba en un auto sin matrícula. @eugescogna pic.twitter.com/QgdXYjLIn9 — Subrayado (@Subrayado) June 10, 2026 Embed #AHORA | Detuvieron a un policía que tenía en su poder un arma requerida. Circulaba en un auto sin matrícula. @eugescogna pic.twitter.com/QgdXYjLIn9 — Subrayado (@Subrayado) June 10, 2026

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