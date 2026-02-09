Persecución en Malvín Norte terminó con pedreas a policías y escudos de chapa; Interior tomará acciones en el barrio

Policías fueron atacados a pedradas en una persecución que tuvo lugar en las próximas horas en el barrio Malvín Norte.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hecho tuvo lugar en Boix y Merino, De Espronceda y calle 6. Algunos efectivos sufrieron lesiones y hubo daños a móviles.

Funcionarios pidieron apoyo y llegaron más funcionarios. Personas de la zona, especialmente menores, tomaron chapas como una especie de escudo y comenzaron a tirar más piedras.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que se presentarán acciones para dicho barrio en materia de seguridad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2021002344410878116&partner=&hide_thread=false Malvín Norte: policías fueron atacados con piedras durante una persecución. Sufrieron lesiones leves y daños en móviles. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/nXExhJNbCn — Subrayado (@Subrayado) February 9, 2026

