Persecución en Malvín Norte terminó con pedreas a policías y escudos de chapa; Interior tomará acciones en el barrio

Policías fueron atacados a pedradas en una persecución que tuvo lugar en las próximas horas en el barrio Malvín Norte.
Algunos de los efectivos policiales sufrieron lesiones leves y se registraron daños a móviles. El hecho de violencia ocurrió en Boix y Merino, De Espronceda y calle 6.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hecho tuvo lugar en Boix y Merino, De Espronceda y calle 6. Algunos efectivos sufrieron lesiones y hubo daños a móviles.
Funcionarios pidieron apoyo y llegaron más funcionarios. Personas de la zona, especialmente menores, tomaron chapas como una especie de escudo y comenzaron a tirar más piedras.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que se presentarán acciones para dicho barrio en materia de seguridad.
