"Perjuicio social": vecinos cuestionan construcción de represa cercana a localidad de Casupá y se reunieron con Lema

"Se está tomando como que es una zona desértica y no lo es. Es una zona productiva, pero además una zona que tiene un vigor social", afirmó uno de los vecinos que se reunió con el senador blanco.

alvaro-rivadavia-vecino-casupá

Vecinos de Casupá se reunieron con el senador del Partido Nacional, Martín Lema. En el encuentro ofrecieron explicaciones de las razones por las que creen inconveniente la construcción de una represa en cercanías de la localidad.

Álvaro Rivadavia, vecino, se refirió a un "perjuicio social". "Una zona que es ganadera, que tiene arriba de 80 o 100 familias afincadas desde hace más de una generación, con tres escuelas rurales funcionando desde hace más de 100 años, y que frente a esta inundación de las áreas más productivas de esos predios, van a generar que nos tengamos que ir a vivir a otro lado y a desarrollar nuestras actividades en otro lado". explicó sobre su punto de vista.

"Se está tomando como que es una zona desértica y no lo es. Es una zona productiva, pero además una zona que tiene un vigor social. Y a eso se le suma que tiene una flora nativa de 450 hectáreas que va a quedar absolutamente inundada, y una fauna correspondiente muy rica, porque se ha ido preservando", detalló.

