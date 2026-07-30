Denuncias de vecinos permitieron a la Policía allanar boca de venta de drogas, detener a 6 personas e incautar pasta base

Varias denuncias anónimas permitieron a la Policía desarticular una boca de venta de drogas ubicada en Gaboto entre Rodó y Guayabos, en el Cordón.

La Brigada Departamental Antidrogas detuvo a 6 personas, que ya se encuentran a disposición de Fiscalía, e incautó paste base en piedra y pronta para ser vendida a los consumidores.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los delincuentes estaban construyendo una especie de búnker en el interior de la vivienda para protegerse de la Policía. Bloques y rejas por si había un allanamiento para no ser capturados y que no fuera tan fácil ingresar.

Los delincuentes habían ocupado esta casa, la Policía se comunicó con el propietario y, en conjunto con la Intendencia de Montevideo, cerrar la boca y tapearla. Varias denuncias anónimas por boca de venta de drogas terminaron con un allanamiento en una vivienda ubicada en Gaboto entre Rodó y Guayabos, en Cordón. La Brigada Departamental Antidrogas detuvo a 6 personas e incautó paste base. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/FGVyCIFpCy — Subrayado (@Subrayado) July 30, 2026