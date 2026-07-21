Pérez Scremini lanza nueva edición de su rifa "para poder seguir curando el cáncer a niños y adolescentes"

La Fundación Pérez Scremini lanzó una nueva edición de su rifa, con 50 premios y números a 100 pesos.

“Invitamos a toda la sociedad a colaborar a través de 100 pesos, para poder seguir concretando el trabajo que hacemos en la Fundación curando el cáncer a niños y adolescentes. También con la posibilidad de ganar grandes premios”, dijo Sofía San Cristóbal, de la Fundación Pérez Scremini.

Además de colaborar con la compra, también se puede sumar con la venta de rifas. En versión digital, en la web de la fundación, se puede acceder a un número digital.

Este año proyectan ampliar su laboratorio de biología molecular, que brinda mayor y mejor información a los médicos sobre las posibilidades de tratamiento de cada paciente.

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