Pereira consideró "inoportuno" el pedido de renuncia de Negro por parte del sindicato de la Guardia Republicana

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , respondió que el comunicado del sindicato de la Guardia Republicana que pide la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro , está "fuera de lugar" y es "inoportuno". El mismo fue difundido luego del atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero.

"Si estamos diciendo que hay que tener una actitud republicana de apoyo a las instituciones, me parece que no es el momento para discutir este tema, que se analizará en otro momento. Pero hablar de la dignificación de la Policía al partido que les triplicó el salario, al partido que les sacó las jornadas de 16 horas, al partido que les generó muchas mejores condiciones laborales en la actividad pública, parece un poco curioso. Lo que no quiere decir que muchos de los planteos no puedan ser de recibo", consideró.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió con autoridades del Ministerio del Interior, encabezados por la subsecretaria Gabriela Valverde, por el atentado que ocurrió en la madrugada del domingo.

El presidente del partido se refirió a la gravedad del hecho, tanto en lo que respecta a la preocupación que genera la situación de la fiscal como el ataque a la institucionalidad.

"Creemos que hay que tratar rápidamente la ley de lavado de activos, que hay que dotar al Ministerio del Interior del Presupuesto necesario para un combate a cosas que no pueden suceder. Esta línea no se puede pasar y lo tienen que saber del primero al último de los uruguayos", dijo Pereira.

Para el Frente Amplio se necesita "construir políticas que eviten circunstancias como estas".

"Hubo otras señales. Esta es una señal dura y grave. Pero hemos tenido otras señales y esas señales nos tienen que llevar a poder concluir que necesitamos una política que nos incluya a todos. Una parte está en responsabilizarnos para que estas cosas no sucedan", agregó.

Además se refirió a la oposición, que señaló que durante el gobierno de coalición hubo grandes incautaciones, y no hubo estos episodios. "La amnesia puede existir, yo no digo que no, y los olvidos también", respondió en referencia al ataque a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación que ocurrió en 2024 y a la sede de la Dirección Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en 2020.

"Lo que me quedo más con las posiciones institucionales de los partidos, que han planteado de alguna manera esta actitud de respaldo institucional a todas las acciones que haya que tomar", dijo Pereira y agregó: "No quiero hacer de este un tema de polémica partidaria, pero el espalda con espalda no puede ser que me levante con la espalda llena de moretones. Porque entonces lo que se dice públicamente no se sostiene luego por todos los miembros de un partido".