Un incendio en un local comercial abandonado terminó con pérdidas totales, sobre las 21:50 horas de este jueves. La estructura está ubicada en Hipólito Yrigoyen casi Avenida Italia.
Pérdidas totales tras incendio generalizado en un local abandonado, a metros de Avenida Italia
Varias personas registraron las llamaradas que se observaban desde Avenida Italia, en la noche de este jueves.
Al lugar concurrieron bomberos de Cordón, quienes constataron fuego generalizado en el local, de aproximadamente 20 metros por 10. No hubo personas lesionadas, informaron desde Bomberos a Subrayado.
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Indicaron en un mensaje oficial que hubo una “importante carga de fuego debido a la acumulación de diversos residuos en su interior”.
Y agregó: “De forma inmediata se llevaron a cabo tareas de extinción, remoción y enfriamiento, lográndose controlar el siniestro y evitar su propagación hacia estructuras linderas”.
Varias personas registraron las llamaradas que se observaban desde Avenida Italia, en la noche de este jueves.
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