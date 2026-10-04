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FECHA 9-TORNEO CLAUSURA

Peñarol y Racing se enfrentan desde las 19.30 en un partido importante por la Tabla Anual

El encuentro por la novena fecha del Torneo Clausura que se disputa en el estadio Centenario es arbitrado por Esteban Ostojich y en el VAR estará Jonathan Fuentes.

PEÑAROL-HINCHADA-AFP

Peñarol visita a Racing este domingo desde la hora 19.30 por la novena fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Diego Aguirre lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y necesita una nueva victoria para continuar alejándose del equipo de Cristian Chambian en la Tabla Anual, que está a seis puntos de la cima.

Al momento Peñarol tiene 59 y Racing 53.

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Deportivo Maldonado, Nacional, Torque y Liverpool entreverados en la pelea, esperan un traspié de ambos para escalar en las tablas.

Peñarol llega al máximo escenario del fútbol uruguayo tras haber empatado 1-1 ante Montevideo City Torque por el partido pendiente de la primera fecha,

Los dirigidos por Diego Aguirre están cuartos en la Tabla del Clausura con 16 puntos, mientras que Racing octavo con 12.

Esta tarde el técnico mirasol no podrá contar con Franco Romero, Maximiliano Olivera ni Abel Hernández, quienes salieron sentidos en el encuentro ante el Ciudadano. Tampoco están a la orden Luis Angulo, Gonzalo Gelini y Eduardo Darias.

El encuentro que se disputa en el estadio Centenario es arbitrado por Esteban Ostojich y en el VAR estará Jonathan Fuentes.

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