Peñarol y Montevideo City Torque debutan desde la hora 20.15 por la Copa AUF Uruguay

Montevideo City Torque y Peñarol debutan desde la hora 20.15 por la Copa AUF Uruguay.

El encuentro que se disputa en el estadio Centenario es arbitrado por Leandro Lasso.

Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de empatar 0-0 ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura, mientras que City Torque llega después de haber goleado 5-1 a Wanderers.

Seguí leyendo Ganó Nacional ante Progreso, en la vuelta de Carreño como director técnico del equipo tricolor

La Copa AUF comenzó este miércoles y tiene como premio para el campeón la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

En esta nueva edición, serán 44 los clubes participantes desde el inicio, aunque cuatro de ellos (representantes de la Primera Divisional C) no estarán en la competencia final, que contará con 40 equipos.

De Primera División participarán los 16 equipos. De la Segunda División Profesional jugarán los 8 mejores de la tabla Anual al término de la primera fase.

En lo que respecta al fútbol amateur, serán 10 los representantes de la A de OFI, 4 de la C y 2 de la D.