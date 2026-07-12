Peñarol empató 1-1 ante Racing en el estadio Centenario por el Torneo Intermedio

Peñarol igualó con Racing 1-1 este domingo en el estadio Centenario por la fecha 5 del Torneo Intermedio.

El gol del equipo cervecero fue convertido por Alex Vázquez (30') y el del carbonero fue de Abel Hernández (73', de penal).

Los dirigidos por Diego Aguirre retomaron el torneo, pero solo pudieron llevarse un punto.

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El técnico mirasol dijo que el partido dejó sabor a empate, a un partido duro. "La verdad que fue complicado. Tuvimos momentos en donde las cosas no salieron, después el equipo mostró entrega, rebeldía, intentó jugar y lo pudimos ganar al final", expresó.

Y agregó: "Dentro de los malo del resultado hubo cosas a rescatar".

El encuentro estuvo arbitrado por Esteban Ostojich y el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.