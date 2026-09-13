Peñarol recibe a Albion este domingo desde las 19.30 en el estadio Centenario por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Peñarol cumple su primer partido de sanción y recibe a Albion en el Centenario sin su público
El carbonero se enfrenta al equipo de Federico Nieves desde las 19.30 en busca de sumar unidades para la Tabla Anual donde está segundo y en el Clausura que se encuentra décimo.
Los dirigidos por Diego Aguirre, en el día de su cumpleaños, tendrán su primer partido de sanción por lo que juegan de locales en el máximo escenario del fútbol uruguayo y sin su hinchada.
Los aurinegros deben seguir sumando unidades, ya que debido a la sanción perdieron un punto en el Clausura.
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En la Tabla Anual tiene 49, es escolta de Racing que le ganó este sábado a Boston River y suma 52. En la tabla del Clausura está décimo con 10.
El encuentro es arbitrado por Esteban Guerra y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
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