Peñarol campeón del básquetbol uruguayo tras 44 años: venció 107-92 a Aguada y conquistó la Liga

Peñarol se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 tras ganarle este lunes a Aguada por 107-92 en la sexta final en el Antel Arena. Con este resultado, los aurinegros cerraron la serie por 4-2 y obtuvieron por primera vez el máximo torneo del básquetbol uruguayo.

Es el séptimo título de básquetbol de la institución. El anterior había sido el Torneo Federal de 1982, hace 44 años.

El equipo cerró una temporada de gran nivel. Fue el mejor, de punta a punta, con 44 partidos disputados, 36 victorias y apenas ocho derrotas.

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focouy-nicola-pomoli-festejo-peñarol-campeon-basquetbol-2026 Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Tuvieron participaciones destacadas Santiago Véscovi —pese a la fractura en el pómulo—, Skyler Hogan y Joaquín Rodríguez, quien participó en los últimos dos encuentros.

El plantel campeón fue dirigido por Leandro García Morales. Estuvo integrado por Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres, Gabriel Jaú, Joaquín Rodríguez, Martín Rojas, Nicolás Lema, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Leandro Quiñones y Conrado Heilmann.

La serie final ante Aguada se definió en seis partidos. Peñarol ganó los dos primeros encuentros por 99-82 y 89-84, Aguada descontó con un triunfo por 78-71 en el tercer juego y empató la serie al imponerse 92-81 en el cuarto. Los aurinegros recuperaron la ventaja al ganar el quinto partido por 80-71 el viernes y sellaron el campeonato con el 107-92 de la sexta final.