RECIBÍ EL NEWSLETTER
El mejor, de punta a punta

Peñarol campeón del básquetbol uruguayo tras 44 años: venció 107-92 a Aguada y conquistó la Liga

Los aurinegros derrotaron 107-92 a Aguada en la sexta final, cerraron la serie 4-2 y conquistaron el séptimo título de básquetbol de su historia, el primero en la Liga Uruguaya.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Peñarol se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 tras ganarle este lunes a Aguada por 107-92 en la sexta final en el Antel Arena. Con este resultado, los aurinegros cerraron la serie por 4-2 y obtuvieron por primera vez el máximo torneo del básquetbol uruguayo.

Es el séptimo título de básquetbol de la institución. El anterior había sido el Torneo Federal de 1982, hace 44 años.

El equipo cerró una temporada de gran nivel. Fue el mejor, de punta a punta, con 44 partidos disputados, 36 victorias y apenas ocho derrotas.

Foto: Subrayado. Casa donde fue hallada la víctima, en barrio Peñarol.
Seguí leyendo

Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos
focouy-nicola-pomoli-festejo-peñarol-campeon-basquetbol-2026
Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón en básquetbol.

Tuvieron participaciones destacadas Santiago Véscovi —pese a la fractura en el pómulo—, Skyler Hogan y Joaquín Rodríguez, quien participó en los últimos dos encuentros.

El plantel campeón fue dirigido por Leandro García Morales. Estuvo integrado por Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres, Gabriel Jaú, Joaquín Rodríguez, Martín Rojas, Nicolás Lema, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Leandro Quiñones y Conrado Heilmann.

La serie final ante Aguada se definió en seis partidos. Peñarol ganó los dos primeros encuentros por 99-82 y 89-84, Aguada descontó con un triunfo por 78-71 en el tercer juego y empató la serie al imponerse 92-81 en el cuarto. Los aurinegros recuperaron la ventaja al ganar el quinto partido por 80-71 el viernes y sellaron el campeonato con el 107-92 de la sexta final.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola de frío polar con aguanieve desde este martes
PLAN UR

Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener beneficios de flexibilización de créditos hipotecarios
PROPIOS Y VARELA

Conductora de 80 años dio un volantazo y volcó tras ser impactada por un auto; está internada con politraumatismos
gobierno

Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"
MALDONADO

Armada Nacional trasladó desde un barco a un hombre de 67 años con síntomas de malaria

Te puede interesar

No son los militares en la calle, dijo Sandra Lazo, es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol
MINISTRA DE DEFENSA

"No son los militares en la calle", dijo Sandra Lazo, "es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol"
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
En parque posadas

Rapiñeros quisieron asaltar un local de pagos e hirieron al encargado; uno de ellos vestía como policía
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
publicación en redes

Orsi publicó indicadores de empleo, salario real y jubilaciones: "Detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor"

Dejá tu comentario