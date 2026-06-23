Luis Suárez sobre Uruguay en el Mundial: "Es una situación límite" y "esperemos que el entrenador tome el camino correcto"

Luis Suárez participó en Miami de un evento organizado por la Conmebol y allí habló de todo con la prensa local e internacional que cubre las instancias del Mundial 2026.

Consultado sobre los dos empates de Uruguay y la obligación de ahora tener que ganarle a España, el máximo goleador de la historia en la Selección Uruguaya respondió: “Es una situación límite, pero nosotros los uruguayos estamos acostumbrados a las situaciones límites, ya lo hemos demostrado en otros mundiales, en otras situaciones, y creo que en estos momentos es donde más sacamos la valentía, la autocrítica, esa fuerza grupal, ese carácter uruguayos que en este tipo de situaciones se tiene que demostrar y bueno, esperemos que este gran grupo de jugadores que hay lo pueda demostrar el día viernes”.

También fue consultado sobre el entrenador Marcelo Bielsa, con quien tuvo una mala relación hasta que decidió dejar la Selección: “Cada entrenador tiene su forma de asimilar y de llevar esta clase de situaciones, en la que la selección está al límite. Demostrar esa fuerza ahora, en estos momentos, va a ser lindo como uruguayo porque nos gusta este tipo de situaciones, no queremos llegar a ese momento pero nos toca y bueno, esperemos que el entrenador tome el camino correcto”.

Y agregó: “Las decisiones están para tomarlas y para asumir las consecuencias. El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones está tomando y si las toma en su momento, porque para él pensaba que eran acertadas, después, con el diario del lunes todo es fácil opinar, es fácil criticar, porque lo que más vende, siempre le recalco a mis hijos, que lo que más vende es la crítica siempre”.

En otro pasaje de la rueda de prensa, donde le preguntaron sobre Messi, Neymar y el Mundial en general, al salteño le recordaron que el último partido que ganó Uruguay en un Mundial fue con él en la cancha: “Y, son anécdotas, quedará ahí, esperemos que se pueda romper el viernes, eso es lo que deseo, quiero que se rompa de una vez”.