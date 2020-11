Peñarol busca recuperar su mejor rendimiento en un "a todo o nada" con Vélez Sarsfield

El partido de vuelta en el estadio Campeón del Siglo comenzará a las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves), con arbitraje del brasileño Flavio de Souza.

El ganador de la llave se enfrentará al vencedor de la serie colombiana entre Millonarios y Deportivo Cali.

- Volver a ser "invencibles" -

Peñarol y Vélez jugarán la segunda mitad de un cruce intenso en el que ninguno pudo quebrar el cero y que terminó sin goles en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires.

Ambos campeones continentales sueñan con volver a los primeros planos tras años de frustraciones.

"Nos falta la gente, la hinchada (estadio lleno). Ahí con esa fuerza podríamos volver a ser invencibles", tuiteó el domingo el entrenador aurinegro Mario Saralegui.

El camino parece cuesta arriba.

Peñarol, que volvió a quedar afuera esta temporada de octavos de Libertadores -torneo que ganó cinco veces en su historia-, tampoco le ha dado alegrías a sus hinchas a nivel local.

En el torneo Apertura terminó cuarto y lleva perdidos los dos partidos del torneo Intermedio, tras caer el domingo frente a Defensor Sporting y en la primera jornada ante River Plate, en ambos casos por 2-1.

- Equipo en construcción -

Vélez Sarsfield, campeón de América y del mundo en 1994, también intentará ir en busca de su pasada gloria internacional.

El semifinalista de las Copas Sudamericanas de 2005 y 2011 viene de empatar en la liga argentina, que se reanudó el pasado fin de semana luego de casi ocho meses de inactividad por la pandemia de covid-19.

Vélez igualó de atrás 1-1 con Huracán en un partido disputado mayormente con suplentes, pues el entrenador Mauricio Pellegrino decidió guardar a los titulares para el choque contra Peñarol.

"Somos un equipo en construcción. No me caso con una táctica. Me ha gustado la reacción y competitividad ante la adversidad", dijo Pellegrino en conferencia tras el debut, consignado por el programa radial Primero Vélez.

Posibles formaciones:

Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez - Jonathan Urretaviscaya, Jesus Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres - David Terans y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mario Saralegui.

Vélez: Lucas Hoyos - Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Hernán De La Fuente – Pablo Galdames, Fernando Gago o Mauro Pittón, y Federico Mancuello o Thiago Almada – Ricardo Centurión, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.