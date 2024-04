Pelea frente a Nuevocentro Shopping: fiscal tiene plazo hasta esta tarde para resolver situación de adolescentes

Además la convocatoria detallaba los siguientes puntos: “El que va de gorro que se lo guarde dos cuadras antes, no mirar de vivo, no llamar a la poli si están matando a uno, hay que quemar todo sin miedo, si tienen que robar no pasa nada sin miedo, vayan todos que no tranca ninguna”.

La Policía había detectado en redes sociales la convocatoria y venía realizando un seguimiento de lo que podía suceder; finalmente el domingo la concurrencia de jóvenes fue masiva frente al shopping. Hubo peleas e intervinieron grupos de choque, incluso con un camión hidrante.

Por el caso dos mayores de edad fueron emplazados, informó Subrayado este lunes. Durante el operativo se incautó un arma de fuego y varios cuchillos.

A este episodio puntual se suman otras convocatorias de peleas frente a liceos de Montevideo, motivo por el que la Policía dispuso el lunes patrullaje preventivo en esos puntos. También hubo intervención de la Policía en la ciudad de Maldonado tras detectar convocatoria de pelea frente al Atlántico Shopping.