Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos en operativo antidrogas en la ciudad de San Carlos

Dos hombres, de 29 y 33 años, ambos poseedores de antecedentes penales, fueron detenidos en un procedimiento antidrogas en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

Las actuaciones policiales se dieron en el marco de una investigación realizada por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía bajo la dirección de la Fiscalía de 1º turno de Maldonado, incluyendo una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre avenida Rocha.

El procedimiento contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Genero III, seccional 2ª, PADO y URPM de la Zona Operacional III.

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Durante el operativo, además de los dos hombres detenidos, se logró la incautación de sustancia estupefaciente fraccionada en pequeños envoltorios y una piedra blanca, así como dinero en efectivo de baja denominación y diversos elementos utilizados para la preparación y comercialización de drogas.

Entre las actuaciones marcadas por el fiscal, se ordenaron varias diligencias, permaneciendo detenidos los indagados a disposición de las autoridades.