RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos en operativo antidrogas en la ciudad de San Carlos

En un allanamiento a una vivienda de la avenida Rocha se logró la incautación de sustancia estupefaciente fraccionada, dinero y diversos elementos utilizados para la preparación y comercialización de drogas.

allanamiento-drogas-san-carlos

Dos hombres, de 29 y 33 años, ambos poseedores de antecedentes penales, fueron detenidos en un procedimiento antidrogas en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

Las actuaciones policiales se dieron en el marco de una investigación realizada por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía bajo la dirección de la Fiscalía de 1º turno de Maldonado, incluyendo una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre avenida Rocha.

El procedimiento contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Genero III, seccional 2ª, PADO y URPM de la Zona Operacional III.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Incautaron cigarrillos de contrabando y detuvieron a dos personas que circulaban en una camioneta

Durante el operativo, además de los dos hombres detenidos, se logró la incautación de sustancia estupefaciente fraccionada en pequeños envoltorios y una piedra blanca, así como dinero en efectivo de baja denominación y diversos elementos utilizados para la preparación y comercialización de drogas.

Entre las actuaciones marcadas por el fiscal, se ordenaron varias diligencias, permaneciendo detenidos los indagados a disposición de las autoridades.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
ESCUELA 187

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía
NUEVO ELLAURI

Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía
Gobierno presentó su buque insignia para bajar el costo de vida: importadores múltiples para un mismo producto video
LOS DETALLES DEL PROYECTO EN 240 MEDIDAS

Gobierno presentó su "buque insignia" para bajar el costo de vida: "importadores múltiples para un mismo producto"

Dejá tu comentario