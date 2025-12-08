Pediatras de policlínica y Hospital del Cerro entregaron carta a Orsi por falta de médicos y piden respuesta

Pediatras de la policlínica y hospital del Cerro le entregaron una carta al presidente Yamandú Orsi y aún no recibieron respuesta. Advierten de una situación compleja por falta de personal en el centro de salud que afecta el primer nivel de atención.

"Hay algunos aspectos que todavía nos siguen preocupando. Por ejemplo el hecho de que nuestros usuarios se tienen que seguir levantando a las 5:30 de la mañana para hacer cola para obtener un número para pediatría, para medicina general, ginecólogo, entre otros, y a las 8:30 o 9:00 de la mañana se quedan sin número", sostuvo Diana Sastre, pediatra y delegada del Núcleo de Base del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Pasaron de 12 pediatras en 2015 a cinco este año. En el hospital y la policlínica el 58% de los usuarios menores de edad pertenecen a los quintiles 1 y 2. Por día se atienden unos 100 niños en policlínica. "Y también en la emergencia. Porque cuando las familias vienen a sacar hora para la policlínica y no hay, esos números van a parar a la puerta de emergencia. Consultas que perfectamente se podrían resolver en la policlínica", sostuvo la médica.

También advierten de listas de espera para fonoaudiólogo, psicopedagogo, oftalmólogo y salud mental. Además, ante el aumento de la violencia en la zona, proponen lugares para los niños y adolescentes puedan hacer deporte en zona seguras. "El planteo es hacer polisdeportivos, pero además que tengan referentes claros donde concurrir si su casa está complicada, donde además existan maestros de apoyo, docentes en las materias que les va mal. Los chiquilines no quieren vivir más en el barrio por miedo y empiezan a dejar de estar en instituciones, con todo lo que eso significa", aseguró.