Patrick necesita leche de fórmula especial para intolerantes a la proteína de vaca

El valor en farmacia de la lata es de $2.000 con receta, y particular $2.500.

Jenifer Gutiérrez, mamá de Patrick pide ayuda, porque la familia no puede costear las 8 latas de fórmula infantil adaptada que necesita su hijo por mes.

No tengo qué darle. La mamá de una compañera de mi trabajo me trajo del Chuy una leche totalmente deslactosada que es la que está tomando, pero me quedan dos cajas.

Según la mamá, le informaron que el complemento recién estará disponible a mediados de enero, por lo que le es imposible esperar tanto.

La afección de Patrick afecta entre un 2 y 5% de los lactantes. Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca. Los síntomas pueden afectar la piel, el aparato digestivo o el respiratorio, y desencadenar erupciones.

Por ayuda comunicarse al celular 098 277 193