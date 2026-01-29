Patagonia argentina continúa con los incendios: se consumieron 45.000 hectáreas, pese a alivio por lluvias

Varios incendios consumieron hasta este jueves al menos 45.000 hectáreas de bosque en Chubut, en la Patagonia argentina , mientras cientos de brigadistas batallan para evitar que las llamas alcancen áreas pobladas tras un respiro producto de una lluvia leve esta semana.

El Parque Nacional Los Alerces, un bosque andino en Chubut con lagos de origen glaciar, es el más afectado con 20.000 hectáreas incendiadas, según el último parte.

En los últimos días se registraron algunas lluvias que "permiten trabajar y bien a los brigadistas, con un poco más de frío" aunque no alcanzan para extinguir el fuego, dijo el jueves el subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, a la emisora local FM El Chubut.

En la zona se encuentran cerca de 450 brigadistas apoyados por 19 medios aéreos, precisó Cabello. Entretanto, el martes el gobierno destinó unos 87 millones de dólares para diferentes grupos de bomberos voluntarios.

Una de las principales tareas que desarrollan es generar "cortafuegos" para que las llamas no lleguen a lugares habitados.

"Hoy las condiciones del tiempo ayudaron (...) a controlar esta parte más que nada", dijo a la AFP Manuel, bombero voluntario desde Cholila, localidad chubutense de unos 2.800 habitantes acorralada por el fuego.

"Dentro de unos días cuando empiece el calorcito va a empezar a rebrotar (el fuego), pero todo dentro del (territorio) quemado. Lo que estamos asegurando es que no se siga expandiendo el incendio", añadió el hombre que no quiso dar su apellido.

Este incendio comenzó por el impacto de un rayo el 9 de diciembre dentro de los límites del parque nacional, pero en las últimas semanas se salió de control y se acerca por el norte a Cholila.

"Llevo 15 años dentro de bomberos y es la primera vez que veo un incendio que arde de esta manera. (...) Estamos a full todos y no damos abasto", dijo Manuel.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SPNMF) decretó hasta el viernes la alerta roja de peligro de incendios en la región, que seguirá con altas temperaturas y vientos fuertes.

El otro incendio forestal que azota a la provincia abarca casi 22.300 hectáreas entre el paraje de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, aunque el SPNMF reporta que está "contenido en un 85%".

La problemática afecta en distinta proporción a otras provincias de la Patagonia, como Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz.

Los gobernadores patagónicos pidieron al Congreso que declare la "emergencia ígnea" para aumentar las capacidades de combatir el fuego.

FUENTE: AFP