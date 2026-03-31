Parto en una casa en Nuevo París: policías llegaron a tiempo y asistieron el nacimiento

Foto: difusión Ministerio del Interior.

En las primeras horas del domingo, policías fueron al barrio Nuevo París por un aviso de un posible parto. Al llegar, un hombre pidió ayuda y dijo que una mujer estaba en trabajo de parto dentro de una casa cercana.

Los efectivos entraron y vieron que el parto estaba avanzado. Ante la inminencia del nacimiento, asistieron a la mujer y la guiaron durante las contracciones, informó el Ministerio del Interior.

Minutos después nació el bebé, sin complicaciones.

Luego, los policías controlaron la respiración y el estado general del recién nacido y de la madre, y constataron que ambos estaban estables. Más tarde llegó una ambulancia, cuyo personal se hizo cargo de la asistencia y los trasladó a un centro de salud, donde quedaron internados para evaluación y control.

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