Partido Nacional presentó proyecto para aumentar penas por grafitis

"Lo venimos trabajando hace tiempo. Obviamente, durante estos últimos días que hay una instalación del tema creemos que era la oportunidad para poder avanzar. Lo hemos trabajado con distintos colectivos de comercios del centro, de la Ciudad Vieja, con varios vecinos, y creemos que a través de este proyecto que agrega un nuevo numeral al delito de daño dentro del Código Penal, estableciendo penas que van de los tres meses de prisión a los tres años de penitenciaría, es una forma de disuadir a los que se han dedicado sistemáticamente a ensuciar los frentes de las casas y dejando siempre la posibilidad de que si cuentan con la aprobación, consentimiento y habilitación de los dueños de locales o casas, lo puedan hacer, pero no en cualquier muro, en cualquier espacio, porque creemos que se está atentando contra la propiedad privada primero y después contra la visual de una ciudad que ya tiene bastantes temas complejos", señaló.