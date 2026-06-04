El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, presentó un proyecto de ley para implementar castigos que van de dos meses de prisión a tres años de penitenciaría a personas que realizan grafitis.
Partido Nacional presentó proyecto para aumentar penas por grafitis
"Es una forma de disuadir a los que se han dedicado sistemáticamente a ensuciar los frentes de las casas", señaló Jisdonian.
El impulsor del proyecto indicó que surge por un pedido de "la gran mayoría de los uruguayos" por "no poder tener el frente de la casa prolijo, el comercio en condiciones, porque automáticamente luego de que lo terminás de pintar, te lo grafitean".
Para el diputado, la normativa actual no es suficiente y no se ven resultados.
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"Lo venimos trabajando hace tiempo. Obviamente, durante estos últimos días que hay una instalación del tema creemos que era la oportunidad para poder avanzar. Lo hemos trabajado con distintos colectivos de comercios del centro, de la Ciudad Vieja, con varios vecinos, y creemos que a través de este proyecto que agrega un nuevo numeral al delito de daño dentro del Código Penal, estableciendo penas que van de los tres meses de prisión a los tres años de penitenciaría, es una forma de disuadir a los que se han dedicado sistemáticamente a ensuciar los frentes de las casas y dejando siempre la posibilidad de que si cuentan con la aprobación, consentimiento y habilitación de los dueños de locales o casas, lo puedan hacer, pero no en cualquier muro, en cualquier espacio, porque creemos que se está atentando contra la propiedad privada primero y después contra la visual de una ciudad que ya tiene bastantes temas complejos", señaló.
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