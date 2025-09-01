Partido Nacional cuestiona propuesta de ATD sobre actos protocolares y abanderados por "tocar símbolos patrios"

El Partido Nacional convocará al Parlamento a las autoridades de la educación tras conocerse un documento de la Asamblea Técnica Docente ( ATD ) que plantea eliminar obligatoriedad en actos patrios y a los abanderados.

"Primero son las asambleas técnico docente de Primaria. Son los maestros que educan a nuestros hijos y a nuestros nietos, desde su más tierna infancia. Y eso implica lo que formalmente sería o la propuesta, sacar la Marcha a mi bandera, no tener abanderados, todo lo que hace tiempo se está diciendo, son ataques a la base misma de lo que es nuestra nacionalidad, porque los símbolos patrios lo tienen países que tienen cuatro o cinco mil años de historia, o sea que no pierden vigencia, no son una moda, es la reafirmación de quién somos como nación", dijo la senadora Graciela Bianchi.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo que la propuesta de la ATD de eliminar actos patrios y abanderados es algo que no está en la agenda del organismo.

"Es una propuesta que se discutió en el marco de la ATD por escuelas de la Dirección General de Educación Primaria. No es parte de la agenda, parte de la agenda es de qué manera extendemos el tiempo pedagógico, de qué manera mejoramos los aprendizajes. Los sistemas educativos, la historia de la humanidad, se han construido para reproducir y transformar las sociedades en las cuales se inscriben, y por lo tanto construyen un nosotros, que tiene un conjunto de valores y un conjunto de cosas que las sociedades desean preservar y que son parte de su identidad", dijo Caggiani.