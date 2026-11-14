Partido Independiente plantea que Coalición se presente bajo un lema único en las próximas elecciones

El Partido Independiente celebró este sábado su Convención Nacional en Montevideo, con la participación de alrededor de 200 representantes provenientes de 18 departamentos del país, en una instancia de intercambio y evaluación política.

La Convención expresó su preocupación por el bajo crecimiento económico, la insuficiente inversión y la persistencia de la inseguridad. También cuestionó el incumplimiento de las promesas electorales del Gobierno y su gestión de los principales problemas del país.

La fuerza política expresó que "ratificamos nuestra convicción de que es necesario trabajar desde ahora en clave de Coalición Republicana para construir un proyecto alternativo de cara al próximo período electoral. Valoramos la coordinación parlamentaria que ya existe entre los partidos de la Coalición".

También proponen a los demás partidos de la Coalición Republicana "crear ámbitos técnicos multipartidarios para elaborar propuestas programáticas comunes durante 2027" y plantean "analizar conjuntamente la posibilidad de comparecer bajo un lema único en las próximas elecciones".

Pero también en el congreso, el debate sobre la edad jubilatoria y los desafíos del Sistema previsional volvió a estar sobre la mesa. En diálogo con Pablo Mieres, se abordó la posibilidad de revisar la edad de retiro, las implicancias para los trabajadores y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social