PROYECTO EN EL PARLAMENTO

Partido Independiente evaluó el presupuesto; Mieres expresó preocupación por plan de contingencia y tope de gasto

Además, el líder del partido manifestó su rechazo radical al proyecto para la construcción de una represa en Casupá, la creación de nuevos cargos de confianza y la falta de presupuesto para avanzar en la reforma educativa.

El Partido Independiente evaluó el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. El líder del partido, Pablo Mieres, manifestó su preocupación por la ausencia de un plan de contingencia y el ablandamiento del tope de gasto.

Mieres habló de expectativas de crecimiento sobrevaluadas en la iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi. "¿Qué pasa en el Uruguay si estas previsiones de crecimiento que están un poco por encima de lo que establecen los principales especialistas no ocurren?", se preguntó.

El independiente apuntó a la eliminación de un criterio que consideró clave para la ejecución presupuestal como el tope del gasto. "Tradicionalmente en el Uruguay, desde hace un tiempo, se había incorporado la idea de la regla fiscal, la que el Frente Amplio cuestionaba porque no se cumplía, ahora se hace más blanda todavía", indicó.

Mieres expresó su rechazo radical al proyecto para la construcción de una represa en Casupá y adelantó que su partido no apoyará la iniciativa, así como la creación de nuevos cargos de confianza.

Asimismo, remarcó la falta de presupuesto para avanzar en la reforma de la educación. Mieres aseguró que la previsión de recursos para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), si no se corrige en el tratamiento parlamentario, hará que no tenga fondos para pagar los sueldos el año que viene.

