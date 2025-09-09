Paro y movilización del sindicato de la salud privada desde el Obelisco hasta Ciudad Vieja

Paro de la FUS, de 8 a 15. Foto: archivo Subrayado (movilización frente al MEF).

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el sindicato de la salud privada , realiza este martes un paro con movilización por el Centro de Montevideo.

El paro comenzó a la hora 8 y se extiende hasta las 15 horas, con una concentración en el Obelisco y posterior marcha hasta el Ministerio de Trabajo, en la Ciudad Vieja.

Por esta razón el tránsito en el Centro se verá afectado, especialmente sobre la avenida 18 de Julio.

El paro es en reclamo de avances y concreciones en la negociación que se lleva adelante en el Consejo de Salarios.

Este miércoles hay una nueva reunión en ese ámbito y el sindicato reclama que se contemplen sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo.

El sindicato asegura que durante el paro cubrirá con guardia gremial la parte asistencial en las mutualistas, mientras que las áreas administrativas pueden ser las más afectadas.