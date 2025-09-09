RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO DE LA FUS

Paro y movilización del sindicato de la salud privada desde el Obelisco hasta Ciudad Vieja

El sindicato de la salud privada (FUS) realiza un paro este martes de 8 a 15 horas, con movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja. Exigen avances en convenio colectivo.

Paro de la FUS, de 8 a 15. Foto: archivo Subrayado (movilización frente al MEF).

Paro de la FUS, de 8 a 15. Foto: archivo Subrayado (movilización frente al MEF).

El paro comenzó a la hora 8 y se extiende hasta las 15 horas, con una concentración en el Obelisco y posterior marcha hasta el Ministerio de Trabajo, en la Ciudad Vieja.

Por esta razón el tránsito en el Centro se verá afectado, especialmente sobre la avenida 18 de Julio.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Super Mario cumple 40 años de saltos, aventuras y nostalgia transgeneracional

El paro es en reclamo de avances y concreciones en la negociación que se lleva adelante en el Consejo de Salarios.

Este miércoles hay una nueva reunión en ese ámbito y el sindicato reclama que se contemplen sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo.

El sindicato asegura que durante el paro cubrirá con guardia gremial la parte asistencial en las mutualistas, mientras que las áreas administrativas pueden ser las más afectadas.

Temas de la nota

Lo más visto

Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento: familia denuncia que Policía entró a su casa por error
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir del lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
PASADAS LAS 14 HORAS

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local; hay un detenido
homicidio en Canelones

Mataron a un hombre de 33 años y su cuerpo fue hallado en una cuneta en Colonia Nicolich

Te puede interesar

Paro de la FUS, de 8 a 15. Foto: archivo Subrayado (movilización frente al MEF).
PARO DE LA FUS

Paro y movilización del sindicato de la salud privada desde el Obelisco hasta Ciudad Vieja
Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
FRAUDE Y ABUSO DE FUNCIONES

Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
Leve veranillo comienza a gestarse este martes, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario