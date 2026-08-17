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Paro de Fancap afecta la operativa de La Tablada: estaciones de servicio aún tienen combustible

El sindicato de trabajadores de Ancap realiza un paro este lunes en dos horarios. Desde Unvenu señalaron que recién al mediodía se podrá saber si la medida afecta el abastecimiento.

El sindicato de trabajadores de Ancap realiza un paro este lunes en el sector La Tablada.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Fancap, el sindicato de trabajadores de Ancap, realiza este lunes un paro en el sector La Tablada, por el conflicto que mantiene con la empresa por falta de personal y condiciones de trabajo.

La primera medida fue de 5:30 a 9:30. Y seguirá entre las 18:00 y las 22:00.

Subrayado hizo una recorrida por estaciones de servicio del Centro y Cordón y constató que, durante la mañana, todavía había abastecimiento de combustible.

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Desde la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) señalaron que recién al mediodía se podrá determinar si el paro genera alguna afectación en el suministro.

Fancap sostiene que el conflicto se debe, entre otros puntos, a la falta de personal y a las condiciones en las que se desarrolla la operativa de La Tablada. El sindicato cuestionó que durante las tardes del viernes y sábado se trabajó con dotaciones insuficientes.

Según informó el sindicato, el viernes hubo solamente dos operarios durante el turno de la tarde, lo que impidió realizar el despacho de gas propano a granel. El sábado 15 también hubo dos trabajadores para toda la planta.

Fancap señaló que, pese a las dotaciones mínimas, los trabajadores mantuvieron el despacho de supergás para garrafas y la consola, además del monitoreo de la seguridad de la planta y el control de los niveles de acopio.

El sindicato reclamó a Ancap que asuma su responsabilidad y avance en una negociación para encontrar soluciones concretas a una situación que, según Fancap, se viene planteando desde hace tiempo.

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