Paro de 24 horas en un centro de salud de Paso Carrasco tras agresión física contra funcionarias

Funcionarias del Centro de Salud Monterrey de ASSE, ubicado en Paso Carrasco, fueron agredidas de forma física mientras trabajaba en la puerta de emergencia de la policlínica.

Ante esta agresión, el sindicato de la salud tomó la medida de realizar un paro de 24 horas en ese centro asistencial y en las policlínicas periféricas de este, como dicta el protocolo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

En un comunicado, el FFSP respaldó a las trabajadoras. "Rechazamos y condenamos enérgicamente cualquier tipo de agresión hacia las y los trabajadores de la salud. No podemos permitir que quienes día a día brindan atención y cuidado a la comunidad vean amenazada su integridad física o emocional.

