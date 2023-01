"Parece Disneylandia" dijo Lacalle Pou en respuesta a declaraciones de Sergio Massa sobre Uruguay

“A nadie escapa la fuerza que pueden tener Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay juntos, y de no ser así, nosotros qué hemos hecho hasta el momento, es avanzar en un estudio de factibilidad en conjunto con China, que tuvo sus consecuencias positivas, y ahora estamos para empezar a negociar bilateralmente”, afirmó Lacalle Pou.

Lacalle Pou afirmó que la postura del gobierno uruguayo se basa en una decisión anterior que es la de “Uruguay abierto al mundo”. Sostuvo que China es el primer socio comercial uruguayo, pero las negociaciones pudieron haber comenzado con Estados Unidos o Turquía. Además, destacó la adhesión al Acuerdo Transpacífico. Dijo que el Mercosur es la quinta región más proteccionista del mundo.

“Entendemos las posiciones de otros países que tienen distintos intereses, distintas situaciones. Uruguay necesita abrirse al mundo”, remarcó.

Lacalle Pou fue consultado por las declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, que afirmó que “Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor”.

“Parece Disneylandia”, dijo el presidente uruguayo durante la conferencia en Buenos Aires. Al ser repreguntado por los periodistas sobre el tema, reiteró el concepto de “Disneylandia” más de una vez.

“El Mercosur sigue siendo por cercanía, por mercado, vital para nuestro país”, afirmó Lacalle Pou. Y continuó su análisis: “Lo que no hay que plantear es una cosa u otra. Nosotros nunca dijimos vamos a negociar con China, con el Pacífico o con Turquía, y abandonar el Mercosur, nunca fue ese el planteo, al revés. Creo que el justo equilibrio y la pertenencia a un bloque cuál es, que si un país tiene necesidades distintas por las famosas asimetrías o pónganle el nombre que quieran, e intenta algo, que de alguna manera no destruye o no atenta contra el Mercosur, dejémoslo que siga ese camino”.

Lacalle Pou llamó a los gobiernos del bloque a realizar una autocrítica y abogó para que desaparezcan las trabas no arancelarias a bienes, servicios y personas, que constituyen barreras entre los países.