La Constitución tiene una aplicación, y no es cuando me gusta o no me gusta. El Partido Nacional ha actuado de forma contundente, no como han hecho otros partidos políticos

Dijo que recurrir a un juicio político cuando claramente los dos supuestos constitucionales no se dan, es por estar en campaña electoral. “Vamos a cuidar la Constitución entre todos, porque nunca sabemos cuando la vamos a necesitar”, expresó.