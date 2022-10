Para Fossati, respuesta de Rosa a Gandini sobre independencia de fiscales "es claramente política"

"El Fiscal Adscripto Dr. (Willian) Rosa debería entender que no puede hablar de lo que no sabe", expresó la fiscal Gabriela Fossati en referencia a los dichos del presidente de la asociación de fiscales sobre declaraciones de Jorge Gandini.

"Le pediría que deje de hacer referencia a asuntos que me involucren, menos confundir a la gente. Su juventud no lo exime de ser responsable", agregó Fossati y dijo que "su respuesta no es gremial, es claramente política".

La fiscal enfatizó que no autoriza a Rosa a referirse a su trabajo y remarcó que "los Senadores pueden opinar y quejarse, todos, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no". Luego volvió a aclarar que no tiene inclinación política a la hora de trabajar. "No tener color es no tener color, no solo decirlo".

Rosa habló sobre el caso de Astesiano, en el que trabaja Fossati en relación a la comparación con la investigación por la fuga del mafioso Morabito, y se refirió a los problemas de recursos que hay en las fiscalías, en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol FM. Habló además de "una tendencia que tiene que ver con una idea de que estar en el gobierno, significa que la Fiscalía también tiene que tener una mirada afín de esa situación y eso no es así. La Fiscalía no tiene que tener afinidad con ningún gobierno" y que los cuestionamientos al organismo es algo que sucede más desde que está el nuevo Código del Proceso Penal. "Si queremos que la fiscalía sea eficiente en las investigaciones que son más complejas, que tienen que ver con corrupción, con crimen organizado, con narcotráfico, etcétera, ahí se necesita fortalecer a la Fiscalía con los recursos y no tanto fustigar sembrando una suspicacia. Los fiscales no tienen y no deben de tener ninguna intencionalidad política cuando actúan como fiscales. Y si se detecta que lo tienen hay que denunciar", agregó Rosa. Previamente, Fossati ya se había referido a que Rosa no la representaba y que no integra la asociación de fiscales. "En lo personal, dejo todo de mi para dar una respuesta seria y no dilatada en mis casos". https://twitter.com/Gaby_marigaf/status/1582030860278456320 Su respuesta no es gremial, es claramente política. Los Senadores pueden opinar y quejarse, todos, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no.

No lo autorizo a referirse a mi trabajo. No tener color es no tener color, no solo decirlo. — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) October 17, 2022

