"Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo se imponga", dice Orsi tras aranceles de EEUU

"Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo se imponga. A nosotros nos sirve la economía abierta. Pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí. Me consta que EEUU está dispuesto a sentarse a conversar. (Para) América Latina los aranceles no fueron tan duros. Todo parejo. La señal no es la que un país como el nuestro necesita, pero no salimos tan mal en eso. Es un desafío de conversar permanentemente con todos los actores", expresó.