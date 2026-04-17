Para Cosse es "grave error" la no participación de la oposición en Congreso Nacional de Educación

Se realizó este viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República el lanzamiento de la comisión organizadora del 4ª Congreso Nacional de Educación, con la participación de autoridades nacionales y referentes del sistema educativo. Carolina Cosse, presidenta en ejercicio, encabezó la actividad.

Allí, destacó la relevancia de este congreso por la "participación enorme de docentes, de la ciudadanía" y dijo que "generan una fermentación en la sociedad que le permiten a la educación encontrar mejor su rumbo".

Al ser consultada por la no concurrencia de la oposición, dijo que le parece "un error" pero que "lo importante es la participación de uruguayas y uruguayos".

"Me parece un grave error. Pero es un problema de ellos. Me parece que lo importante es que la ciudanía sí va a participar y hay que dar la oportunidad de que la gente cambie de opinión. Las cosas no están escritas en piedra, lo importante es que la ciudadanía va a participar", remarcó.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que "no estamos hablando cuestiones de poder ni ideológico de ningún sentido. Estamos hablando de temas que nos convocaron a todos los actores, públicos y privados, a hablar de lo que pasa en la educación y a sacar construcciones positivas para adelante".

MAHIA CONGRESO

Los cuestionamientos de la oposición

El senador colorado, Robert Silva, habló antes del congreso y explicó por qué no concurrieron.

"El Frente Amplio llegó al gobierno diciendo que lo que el congreso resuelva es vinculante. Y nosotros estamos en total desacuerdo. El que tiene que gobernar, tiene que gobernar y hacerse cargo de la responsabilidad que tiene y no puede delegar en un congreso que inclusos los sindicatos ahora están exigiendo que se cumpla con esa premisa", dijo.

"Lo que diga un congreso que tiene una organización que todos ya sabemos, donde las corporaciones que están fuertemente ideologizadas tienen un peso preponderante. Lo que diga ese congreso, es lo que se va a hacer en educación. No es el camino para encontrar resolución a los problemas que la educación tiene y, en segundo lugar, les quiero decir con franqueza y tristeza, hay un desmantelamiento del cambio educativo de la transformación educativa, sin evaluación, sin diagnóstico, muchas veces por presión de los propios sindicatos o por cuestiones propiamente ideológicas", cuestionó Silva.