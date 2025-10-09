Padres del liceo Nº1 de Sauce afirman que hay venta de drogas en la puerta, cobro de "peaje" y robos en el entorno

Padres del liceo Nº1 de Sauce expresaron preocupación y reclamaron por mayor seguridad. Afirman que hay venta de drogas en la puerta, cobro de "peaje" y robos entorno al centro educativo.

Sostienen que la situación fue denunciada el año pasado y que el tema no ha sido solucionado por parte de las autoridades. Este jueves, se concentraron en los accesos al liceo para plantear sus reclamos y por respuestas.

Nadia, madre de una alumna del liceo, denunció que su hijo sufre bullying, malos tratos y agresiones físicas. Aseguró que la directora le recomendó realizar la denuncia, que se hizo efectiva el 6 de octubre y que desde entonces no hubo actuaciones. Una reunión con autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones fue suspendida, afirman.

Denis, un padre del liceo, indicó que la situación fue denunciada en la seccional de Sauce. En tanto, Natalia, otra de las madres señaló que los casos de inseguridad hacen que los alumnos no quieran asistir a clases.

En tanto, el alcalde Agustín Cabrera conversó con los padres y se ofreció como nexo con el Ministerio del Interior. El jerarca expresó preocupación por la situación teniendo en cuenta que al centro educativo asisten adolescentes de 12 a 16 años. Además, instó a hablar no solo de seguridad sino también de educación.